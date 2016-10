POL-SE: Norderstedt / Abschlussmeldung – Vermisster Herr N. aufgefunden

Bad Segeberg (ots) – Der seit dem 18.10.16 in Norderstedt vermisst gemeldete 82-Jährige wurde Mittwoch (19.10.16), gegen 17.30 Uhr, leblos in einem kleinen Waldgebiet in Norderstedt aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Norderstedt liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Vermisstenfahndung hat sich somit erledigt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Bezugsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3459878 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de