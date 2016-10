POL-SE: Norderstedt, Alter Heidberg / Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Raub

Bad Segeberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen ist es in Norderstedt in der Straße Alter Heidberg zu einem Raub gekommen, infolgedessen die Polizei nun nach Zeugen sucht. Gegen 7.05 Uhr stieg ein 25- jähriger Norderstedter an der U-Bahn-Haltestelle in Norderstedt-Mitte aus und ging zu Fuß bis zur Straße Alter Heidberg. Zwei Männer standen dort plötzlich hinter ihm und fragten nach dem Weg. Einer der beiden Unbekannten rempelte den jungen Mann plötzlich an und hielt seinen Arm fest. Nachdem sich der Geschädigte aus der Umklammerung befreit hatte, flohen die beiden zu Fuß in Richtung Rathaus. Der Norderstedter bemerkte unmittelbar danach, dass ihm bei dem Gerangel seine Geldbörse aus der Hosentasche entwendet worden war. Die Täter waren ungefähr 20 Jahre alt und hatten ein südländisches Aussehen. Beide waren von der Statur her schlank. Der Wortführer sprach in gebrochenem Deutsch mit dem Geschädigten. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls, aber auch Personen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen an der U-Bahn-Haltestelle Norderstedt-Mitte gemacht haben, melden sich bitte unter 040/528060. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de