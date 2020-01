IG Metall Küste will Tarifrunde ohne Warnstreiks In der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie bahnt sich eine Tarifrunde zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten an. "Aufgrund der besonderen Situation schlagen wir vor, ohne gegenseitige Bedrohungen mit Entlassungen oder Warnstreiks noch in der Friedenspflicht die wesentlichen Eckpunkte

Sperrung der B 404 zwischen Klein Barkau und Nettelsee Wegen eines Brückenneubaus wird die Bundesstraße 404 zwischen Klein Barkau und Nettelsee am Sonntag für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung findet von 10.00 bis 22.00 Uhr statt, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein am Freitag mitteilte. Eine Umleitung wird demnach eingerich

Weniger Schiffe und Ladung auf dem Nord-Ostsee-Kanal Auf dem Nord-Ostsee-Kanal sind im vergangenen Jahr knapp 83, 5 Millionen Tonnen Ladung befördert worden. Das entspricht nach Angaben der Kanalverwaltung vom Freitag einem Rückgang um 4, 6 Prozent zum Vorjahr. Auch die Zahl der Schiffe, die die künstliche Wasserstraße zwischen Kiel und Brunsbüttel befa

Raubüberfall auf Fahrer bei Fahrt von Hamburg nach Stormarn Ein 79 Jahre alter Taxifahrer ist auf der Fahrt von Hamburg nach Klein Hansdorf im Kreis Stormarn Opfer eines Raubüberfalls geworden. Er nahm am Donnerstagabend in der Mönckebergstraße in Hamburg einen Fahrgast auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auf einer verlassenen Landstraße nahe Klein Ha

Überall in Hamburg werben Politiker auf Plakaten um Stimmen Die Parteien können seit Freitag mit Plakaten um die Stimmen der Hamburger bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar werben. Die Plakatierung sei erst 30 Tage vor der Wahl erlaubt, vorher nur in Zusammenhang mit einer Veranstaltung, erklärte Landeswahlleiter Oliver Rudolf. Mehrere Parteien nutzten de

Hamburg: Gefundene Leiche als vermisster Brasilianer bestätigt In Hamburg wurde eine Leiche in einer Wohnung auf dem Venusberg gefunden. Sie war stark verwest und nicht sofort identifizierbar. Doch nun liegt ein Ergebnis vor. Der vor fast einer Woche tot in einer Hamburger Wohnung gefundene Mann ist definitiv ein seit September vermisster Brasilianer. Das habe

Beihilfe zum Schmuggel: über drei Jahre Haft für Zöllner Ein 68-Jähriger früherer Zöllner ist am Freitag in Kleve unter anderem wegen Beihilfe zum bandenmäßigen Schmuggel in 230 Fällen zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Ein 61 Jahre alter Kollege wurde von den Richtern am Landgericht unter anderem wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehun

Hamburg fühlt sich für Coronavirus gewappnet Hamburg sieht sich im unwahrscheinlichen Fall einer Ausbreitung des Coronavirus aus China gut aufgestellt. Das durch das Infektionsschutzgesetz implementierte Überwachungssystem greife, wie die Hamburger Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte. Behörden und Gesundheitsämter stünden mit dem Hafen- un

Weltkriegsbomben auf Tesla-Gelände werden Sonntag gesprengt Die sieben Weltkriegsbomben, die auf dem Gelände der geplanten Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) entdeckt worden sind, werden am Sonntagvormittag gesprengt. Dabei bleiben die Bundesautobahn 10 und die Landstraße 38 für 15 bis 30 Minuten gesperrt, wie die