Bad Segeberg (ots) – Gestern, um 18:52 Uhr, ist es in Norderstedt zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen Fahrradfahrer gekommen. Ein 53-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad auf der Ulzburger Straße in Norderstedt unterwegs, als er allein beteiligt plötzlich stürzte. Einer Zeugin fiel zuvor bereits die unsichere Fahrweise des Mannes auf. Dank der Zeugin konnte auch verhindert werden, dass der Radler seine Fahrt unbeirrt fortsetzte. Bereits nach wenigen Minuten war eine Streife vor Ort. Die verwaschene Aussprache und die motorischen Ausfallerscheinungen ließen die Beamten schnell ahnen, was die Ursache für den Sturz war. Ein Atemalkoholtest mit 2,24 Promille bestätigte den Verdacht. Das war dann doch zu viel Alkohol, auch für einen Fahrradfahrer. Eine entsprechende Anzeige wurde durch die Beamten gefertigt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de