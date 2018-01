Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von vergangenem Dienstag auf den gestrigen Mittwoch ist es im Stadtteil Harksheide zu drei Autoaufbrüchen gekommen. Unbekannte drangen zweimal in der Grootkoppelstraße als auch einmal im Weg am Denkmal in dort geparkte Pkw ein. Aus den Fahrzeugen der Hersteller BMW (2) und Mercedes stahlen die Täter unter anderem Lenkräder, Airbags und Scheinwerfer. Weiterhin entwendeten Diebe einen Rußpartikelfilter von einem Volkswagen, der sich auf dem Betriebsgelände eines Autohauses in der Segeberger Chaussee im Stadtteil Glashütte befand. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Etwaige Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, wie Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei unter 040 528060 entgegen. Weiterhin rät die Polizei dazu, keinerlei Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen. Es ist zudem nicht sinnvoll, diese unter den Sitzen zu verstecken. Weitergehende Informationen bzw. Broschüren zum Thema „Einbruchsschutz in Pkw“ sind bei jeder Polizeidienststelle als auch im Internet unter www.polizei-beratung.de erhältlich. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de