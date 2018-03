Bad Segeberg (ots) – In der Nacht auf Donnerstag ist es in Norderstedt zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Eine Zeugin beobachtete gegen 0:40 Uhr einen 69-jährigen Mann aus Quickborn, der mit seinem Auto die Kreuzung der Schleswig-Holstein-Straße mit der Ulzburger Straße bei Rotlicht überquerte, anschließend über eine Verkehrsinsel lenkte und insgesamt auffällig langsam fuhr. Die Zeugin verständigte die Polizei und verfolgte gleichzeitig das Auto, welches lediglich 30 bis 40 km/h fuhr. Die eingesetzten Beamten trafen daraufhin den Fahrer in seinem Auto auf der Kohtla-Järve-Straße, Höhe Beim Umspannwerk, an. Die Polizisten stellten bei der Kontrolle Atemalkohol fest. Die anschließende Messung ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Durch einen verständigten Arzt wurde eine Blutprobe beim Fahrer entnommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. An der überfahrenen Verkehrsinsel stellten die Beamten keinen Schaden fest. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

