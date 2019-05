Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 09.05.19, stellten Polizeibeamte in Norderstedt Nägel im Birkenhahnkamp fest. Gegen 05:30 Uhr hatte dies ein Anrufer der Einsatzleitstelle mitgeteilt. Die Beamten sammelten die unterschiedlich großen Nägel ein, die auf einer Strecke von etwa 50 Metern auf der gesamten Fahrbahn verteilt waren. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ein. Bereits am 29.04.19 war es in derselben Straße zu einer gleichen Tat gekommen. Die Polizei Norderstedt bittet unter 040-528060 um Hinweise. Eventuelle Geschädigte werden ebenfalls gebeten sich zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de