Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag ist es in Norderstedt zu einem Brand in einer Garage gekommen. Zwischen 21:23 – 22:00 Uhr kam es aus bislang noch unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Garage in der Tannenhofstraße. Beim Eintreffen der Polizeibeamten brannte die Garage bereits in einem größeren Umfang. Die Anwohner eines angrenzenden Einfamilienhauses wurden vorsorglich evakuiert. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Ein Fremdverschulden ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht auszuschließen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de