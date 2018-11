Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, den 16. November 2018, ist gegen 18:30 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Waldweg ausgebrochen. Nähere Informationen können der Pressemitteilung der Feuerwehr entnommen werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/127885/4118786). Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Norderstedt dauern an. Zur Brandursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird zum jetzigen Zeitpunkt auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de