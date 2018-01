Bad Segeberg (ots) – Vergangene Nacht ist es im Bertha-von-Suttner-Stieg zum Brand einer Mülltonne gekommen, infolgedessen das angrenzende Wohnhaus beschädigt worden ist. Gegen 23:00 Uhr erhielten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr die Mitteilung, dass ein Mülleimer an einem Haus brennen sollte. Der Brand konnte durch den Hauseigentümer nahezu vollständig gelöscht werden. Hierbei zog sich der 51-Jährige leichte Verletzungen zu. Dennoch entstand an der Holzfassade, am Dachüberstand und an einem Fenster Sachschaden. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Konkrete Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor. Zeugen beobachteten während der Brandlöschung einen hellen Kleinwagen, der sehr zügig mit laut durchdrehenden Reifen aus dem angrenzenden Helene-Wessel-Ring in Richtung Helgolandstraße gefahren sein soll. Ob ein Zusammenhang besteht, kann nicht gesagt werden. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter 040 528060 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de