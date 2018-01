Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, 30.12.2017, ist es in Norderstedt zu einem Brand in einem Carport gekommen. In der Zeit von 22:55 – 23:02 Uhr geriet im Feldweg 20 ein Carport in Brand. Nach jetzigem Ermittlungsstand könnte das Feuer durch das Inbrandsetzen einer Mülltonne am Carport entstanden sein. In dem Zusammenhang ist einem Zeugen eine dunkel gekleidete Person in der Tatortnähe aufgefallen. Des Weiteren war einige Minuten zuvor ein lauter Knall aus dem Bereich zu hören. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen dazu übernommen und bittet die Bevölkerung und mögliche Zeugen um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann oder verdächtige Personen an der genannten Örtlichkeit gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 040 / 52806-0 an die Kriminalpolizei in Norderstedt zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de