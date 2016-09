POL-SE: Norderstedt, De-Gasperi-Passage Polizisten nehmen flüchtenden Ladendieb fest

Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Morgen, gegen 09.30 Uhr, stellten Mitarbeiter eines Warenhauses fest, dass ein Kunde Sicherungsetiketten von Parfümverpackungen entfernte. Als der Verdächtige ohne zu bezahlen, den Kassenbereich verließ, sprach ihn eine Angestellte an. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß und wurde von der Angestellten verfolgt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen ebenfalls die Verfolgung auf. Als der Abstand zu dem Flüchtenden nicht kleiner wurde, bat der Polizist eine Passantin, vom Fahrrad zu steigen und ihm das Rad zu überlassen. Der Polizist spurtete sodann mit dem Fahrrad dem Flüchtenden hinterher. Der verfolgte Ladendieb lief in die Arme einer nach ihm fahndenden Streifenwagenbesatzung und wurde vorläufig festgenommen. Der 18- jährige Norderstedter hatte mehrere Parfümflaschen und Körperpflegeprodukte im Wert von ungefähr 200 Euro bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. Der Polizist übergab das „geliehene“ Fahrrad nach dem Einsatz wieder dankend an die Eigentümerin. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de