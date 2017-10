Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte in der Poppenbütteler Straße, Ecke Böttgerstraße, zum besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Pkw Hyundai gekommen. Während die Fahrerin ihren Wagen gegen 06:40 Uhr auf den von der Straße nicht einsehbaren Parkplatz der Kita stellte und ihr Kind in die Einrichtung brachte, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Wagen und entwendeten die Handtasche. Im Laufe des Vormittags konnte die Tasche im Bereich eines Supermarktes in der Poppenbütteler Str./Ecke Glashütter Damm unvollständig wieder aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen. Etwaige Hinweise werden unter 040 528060 entgegengenommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

