POL-SE: Norderstedt – Diebstahl mit Messer – Polizei sucht weitere Zeugen

Bad Segeberg (ots) – Am späten gestrigen Abend ist es in Norderstedt-Mitte zu einem bewaffneten Diebstahl in einem Wettlokal gekommen, infolgedessen die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Zeugenangaben zufolge soll eine bislang unbekannte Person kurz nach 21:30 Uhr das Wettbüro im Buckhörner Moor betreten und sich unmittelbar in den Bereich hinter dem Tresen begeben haben. Im weiteren Verlauf nahm der Mann eine dort abgestellte türkisfarbene Handtasche sowie eine dunkelgraue Umhängetasche an sich, lief unverzüglich samt der entwendeten Wertgegenstände aus dem Objekt und flüchtete fußläufig in Richtung des Grasweges. Gesucht wird ein etwa 1,6 Meter kleiner schlanker Mann im geschätzten Alter von 25 Jahren. Er soll beim Betreten der Spielhalle eine schwarze Winterjacke mit aufgezogener Kapuze sowie eine dunkelgraue Jeanshose getragen haben. Darüber hinaus soll er während des Diebstahls ein Messer mit sich geführt und innerhalb der Räumlichkeiten des Wettbüros gezogen haben, nachdem ein Kunde den Mann angesprochen und somit auf sich aufmerksam gemacht hatte. Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet weitere Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Etwaige Beobachtungen und weitere Hinweise zu der gesuchten Person nehmen die Ermittler unter 040-528060 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de