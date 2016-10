POL-SE: Norderstedt, Eduard-Howard-Weg / Diebe von Eigentümern im Haus überrascht

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag ist es im Eduard-Howard-Weg in Norderstedt zu einem Diebstahl in einem Einfamilienhaus gekommen, bei denen die Eigentümer bei ihrer Rückkehr die Täter überraschten. Laut Angaben der Eigentümer waren sie gegen 19.20 Uhr nach Hause gekommen, als sie in ihrem Flur auf zwei fremde Männer trafen. Die Diebe hatten sich am Eigentümer vorbeigeschoben und sind aus dem Haus geflüchtet. Die beiden Diebe waren vermutlich durch eine unverschlossene Nebeneingangstür in das Haus gelangt und hatten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Sie entwendeten Schmuck in einer Höhe von ca. 250 Euro. Einer der beiden Täter ist auffallend groß (1,9 Meter) und von hagerer Gestalt gewesen. Er wird auf ungefähr 25 Jahre alt geschätzt und hatte dunkle Kleidung getragen. Zu der zweiten männlichen Person liegt keine Personenbeschreibung vor. Die Polizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 040/528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de