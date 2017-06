POL-SE: Norderstedt – Einbruch in Kindertagesstätte, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots) – Bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte im Cordt-Buck-Weg in den heutigen Nachtstunden, 08. Juni 2017, haben unbekannte Täter nicht nur viel Sachschaden angerichtet, sondern auch einen fest verankerten Tresor gestohlen. Die Polizei wurde gegen kurz nach 02 Uhr über einen Einbruchalarm in die Kita im Cordt-Buck-Weg informiert. Die sofort zum Einsatzort eilenden Beamten des Polizeirevieres Norderstedt und umliegender Polizeidienststellen fanden daraufhin ein offen stehendes Fenster im Erdgeschoss vor. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der oder die Täter noch im Gebäude befinden, wurde die Kita mit Hilfe von Diensthunden durchsucht. Es konnte jedoch niemand mehr angetroffen werden. Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der oder die Täter nicht nur viel Sachschaden am und im Gebäude verursacht hatten, sie hatten auch einen fest verankerten Tresor gelöst und gestohlen. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 040/528060. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de