Bad Segeberg (ots) – Bereits im Mai ist es zu mehreren Einbrüchen in eine Paintballanlage im Gutenbergring gekommen. Zwischen dem 05. Mai und gestern drangen Unbekannte insgesamt fünfmal gewaltsam in die Halle ein, in der normalerweise konkurrierende Mannschaften mit Farbpatronen aufeinander schießen, um einen Sieger zu krönen. Bei den ersten beiden Taten entwendeten die Diebe Bargeld und Unterhaltungselektronik und dürften der Spurenlage nach beim zweiten Einbruch vom 16. auf den 17. Mai noch eine Runde Paintball gespielt haben. Sowohl beim dritten Einbruch (20.-22. Mai 2018) als auch bei der vierten Tat in der Nacht auf den 23. Mai 2018 nahmen die Gesuchten mehrere der Druckluftwaffen samt Tanks als auch die dazugehörigen Schutzhelme und große Mengen Farbpatronen an sich. Gestern stahlen die Tatverdächtigen Süßigkeiten und Getränke. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die möglicherweise außerhalb der Öffnungszeiten im Bereich der Halle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Aufgrund der Menge an gestohlenen Waffen, könnten diese auch zum Verkauf angeboten worden sein. Etwaige Hinweise nehmen die Ermittler unter 040 528060 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de