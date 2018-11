Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, den 07.11.2018, erschien eine 22-jährige Norderstedterin bei der Polizei und zeigte an, dass sie am Samstag,den 27.10.2018, zwischen 22:00 und 22:30 Uhr, in der Europaallee, in Höhe Commerzbank, von mehreren jüngeren, männlichen Personen tätlich angegriffen wurde. Ein weiterer junger Mann sei ihr zur Hilfe gekommen, woraufhin die Personen in Richtung Willy-Brandt-Park flüchteten. Die 22-Jährige wies mehrere Hämatome an Armen und Oberkörper auf und konnte sich erst gestern zur Anzeige entschließen. Nähere Angaben zu den mutmaßlichen Angreifern konnten bisher nicht erlangt werden. Eine sexuell motivierte Tat liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet den jungen Mann, der in die Auseinandersetzung eingriff, sich zu melden. Eventuelle Zeugen, die dieses Geschehen beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Norderstedt unter 040/528060 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de