POL-SE: Norderstedt / Festnahme eines Drogendealers

Bad Segeberg (ots) – Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Norderstedt hat am 30.12.2016 verbotene Rauschmittel bei einem mutmaßlichen Drogendealer aus Elmshorn beschlagnahmt. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge richtet sich gegen einen 31-jährigen Mann aus Elmshorn. Hintergrund des Verfahrens ist eine durch das Zollfahndungsamt Essen sichergestellte Postsendung von über 500 Gramm Amphetamin, welche an eine Empfängeradresse in Norderstedt adressiert war. Ermittlungen vor Ort führten zu der Identifizierung des tatsächlichen Bestellers des Paketes. Über die Staatsanwaltschaft Kiel und das Amtsgericht Kiel konnte eine mündliche Anordnung für die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in Elmshorn erwirkt werden. Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung, bei welcher die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Elmshorn unterstützend mitwirkte, konnten ca. 280 Gramm Marihuana, ca. 30 Gramm Haschisch sowie geringe Mengen Ecstasy, MDMA und Amphetamin beschlagnahmt werden. In der sich anschließenden Vernehmung zeigte sich der Beschuldigte geständig und räumte umfangreiche Bestellungen von Betäubungsmitteln im sogenannten „Darknet“ sowie den Handel mit diesen ein. Nach Abschluss der Sofortmaßnahmen wurde der Beschuldigte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel mangels Haftgründen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die bei dem Beschuldigten beschlagnahmten Betäubungsmittel überschreiten die sogenannte nicht geringe Menge. Hier ist vom Gesetz eine Mindeststrafe von nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe vorgesehen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de