Bad Segeberg (ots) – In Norderstedt ist es gestern zu einer Festnahme nach zwei Diebstählen aus Altkleidercontainern gekommen. Um kurz vor 21:00 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie zwei männliche Personen in der Rathausallee mehrere Altkleidersäcke aus einem Altkleidercontainer entwendeten und diese in ein silbernes Auto verluden. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die Täter allerdings vom Tatort. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug und die Personen wieder angetroffen werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich die Täter auch an einem zweiten Altkleidercontainer in dem Bereich Bahnhofstraße / Diestelweg zu schaffen machten. Bei der Überprüfung der 35- und 20-Jahre alten Täter kam heraus, dass der 20-jährige Serbe mit dem Zweck der Ausweisung zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de