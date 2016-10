POL-SE: Norderstedt /Festnahme und Inhaftierung eines Drogenhändlers

Bad Segeberg (ots) – Der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Norderstedt ist in Zusammenarbeit mit anderen Behörden die Festnahme und Inhaftierung eines Norderstedter Drogenhändlers gelungen. Ermittlungen anderer Strafverfolgungsbehörden im Bundesgebiet hatten zuvor einen Tatverdacht gegen einen 25-jährigen Norderstedter ergeben, wonach dieser mutmaßlich mit illegalen Drogen handelt sowie Betrugsdelikte im Darknet begeht. In der Folge setzten Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt zusammen mit spezialisierten Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei in den frühen Morgenstunden des 29.09.16 gezielt eine gegen den Beschuldigten gerichtete Durchsuchungsmaßnahme im Stadtgebiet Norderstedt durch. Hierbei gelang nicht nur die Festnahme des Beschuldigten, sondern auch die Sicherstellung zahlreicher Drogen und waffenrechtlich verbotener Gegenstände. So konnte beim Beschuldigten ein Drogenvorrat von knapp 1500 Ecstasypillen, etwa 350 Gramm amphetaminhaltige Substanzen und über 100 Gramm Cannabis beschlagnahmt werden. Weiterhin befanden sich als Taschenlampen getarnte Elektroimpulsgeräte, sogenannte Elektroschocker, in der Wohnung. Der Beschuldigte, der erst im vergangenen Jahr wegen der unerlaubten Abgabe von Betäubungsmittel an Minderjährige zu einer Freiheitstrafe auf Bewährung verurteilt worden war, wurde am Freitag, den 30.09.16, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Norderstedt vorgeführt. Hier erging ein Untersuchungshaftbefehl, der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft. Das unerlaubte Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführung von Waffen wird mit einer Mindestfreiheitsstrafe von nicht unter 5 Jahren Gefängnis geahndet. Anlage: Fotoaufnahme der beschlagnahmten Asservate (Betäubungsmittel und als Taschenlampe getarnte Elektroimpulsgeräte) Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de