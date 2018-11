Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Donnerstag ist es zu einem Einbruch in einen Container gekommen, der dauerhaft als Werkstattgebäude genutzt wird. Im Rahmen der Fahndung sind zwei Personen festgenommen worden. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen gelangten Täter gegen 22:30 Uhr durch grobe Gewalt in den Container, der sich in einer kleinen Seitenstraße der B432 in unmittelbarer Nähe von Hamburg auf einem Firmengelände befindet. Ob sie dort Gegenstände entwendeten, ist noch unklar. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungen nahmen Polizeibeamte des Polizeireviers Norderstedt in Tatortnähe zwei Hamburger im Alter von 38 und 41 Jahren fest. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derweil an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de