Bad Segeberg (ots) – Am Freitagnachmittag, den 26.10.18, kam es in Norderstedt zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Verkehrsteilnehmer verletzt wurden. Ein 38-Jähriger aus Norderstedt befuhr mit einem VW Transporter die Straße „Am Redder“ und wollte gegen 14:30 Uhr nach links in die Straße „In deTarpen“ abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 39-jähriger aus Hamburg mit einem Audi A 3 die Straße „In de Tarpen“ in Richtung Einmündung „Am Redder“/“In de Tarpen“ und beabsichtigte weiter geradeaus zu fahren. Während seines Abbiegevorganges übersah der Norderstedter den von links kommenden Audi. Es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei wurde der Hamburger schwer und der Norderstedter leicht verletzt. Der 39-Jährige aus Hamburg wurde mit einem Krankenwagen ins AK Heidberg gebracht. Der Sachschaden liegt bei 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

