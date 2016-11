POL-SE: Norderstedt, Garstedt, Kirchenstraße / Polizei bittet um Hinweise nach Trickdiebstahl

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 17.11.16, kam es in Norderstedt zu einem Trickdiebstahl. Eine 82-Jährige aus Norderstedt wurde gegen 11.20 Uhr von zwei Personen um Wasser gebeten, als sie mit ihrem Rollator durch die Kirchenstraße ging. Die Rentnerin erklärte, dass sie nicht weiterhelfen könnte, da sie kein Wasser dabei habe und nicht in der Nähe wohnen würde. Während dieser Zeit entwendete einer der Personen einen Briefumschlag mit mehreren hundert Euro aus der Handtasche, was der Rentnerin erst auffiel, als die Täter sich schon wieder entfernt hatten. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, etwa 20-30 Jahre alt, schlank, auffällige Hornbrille, dunkle Schiebermütze, indisches Erscheinungsbild. 2. Person: weiblich, etwas 20-30 Jahre alt, schlank, dunkelblonde, kurze Haare, ausländischer Akzent, schwarze Jacke mit Kapuze, indisches Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Allgemeine Tipps der Polizei gegen Trickdiebstahl: – Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. – Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. – Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. – Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. – Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de