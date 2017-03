POL-SE: Norderstedt, Garstedt, Marommer Straße / Diebe geben sich als Polizeibeamte aus und erbeuten Bargeld und EC-Karte

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 28.02.17, gaben sich zwei Männer in Norderstedt, Garstedt, als Polizeibeamte aus und erbeuteten Bargeld und eine EC-Karte mit der PIN. Ein Rentner war gegen 14.00 Uhr vom Einkaufen nach Hause gekommen. Als er gerade seinen Briefkasten im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses in der Marommer Straße leerte, wurde er von zwei Männern in ziviler Kleidung angesprochen, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die angeblichen Polizeibeamten gaben vor, dass in die Wohnung des Rentners eingebrochen worden sei und sie sich den Tatort ansehen möchten. Der Rentner ließ die Männer in die Wohnung und zeigte ihnen auf Aufforderung sein im Haus befindliches Bargeld. Diesen dreistelligen Bargeldbetrag nahmen die angeblichen Polizeibeamten unter dem Vorwand an sich, es auf Falschgeld überprüfen zu müssen. Anschließend ließen sie sich noch die EC-Karte mit PIN aushändigen und verschwanden. Knapp drei Stunden später informierte der Rentner die richtige Polizei. Er konnte sich nicht erklären, warum er auf diesen Trick hereingefallen war. Er hatte sich überrumpeln lassen, obwohl er bereits von diesem Trick gehört hatte, war aber wie andere Opfer auch zu spät skeptisch geworden. Er beschrieb die Täter wie folgt: männlich, etwa 1,70 m groß, zirka 35 Jahre alt, normale Statur, kurze, dunkle Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild. Die Männer sprachen deutsch mit einem leichten osteuropäischen Akzent. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wem ist in den vergangenen Tagen ähnliches passiert? Die Polizei möchte diesen Fall nutzen, um erneut zu warnen. Bitte seien Sie skeptisch und wachsam, informieren ihre Angehörigen und melden Sie derartige Vorfälle, auch Versuche, immer der Polizei. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de