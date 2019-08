Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 20.08.19, verletzten sich in Norderstedt zwei Radfahrer bei einem Unfall. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 14:15 Uhr mit seinem Fahrrad einen Radweg im Bereich des Moorbekparkes. Beim Rechtsabbiegen stieß er mit einer 61-jährigen Pedelec-Fahrerin zusammen, die ihm entgegenkam. Trotz einer starken Bremsung durch den 55-Jährigen kam es zu einem Zusammenstoß. Die 61-Jährige kam dadurch zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de