Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, den 30.11.2019, wurden der Polizei gegen 14:00 Uhr Schüsse in der Straße Syltkuhlen, in Norderstedt, Garstedt, gemeldet. Verletzt wurde dabei niemand. Spaziergänger berichteten, dass die Schüsse von einem Obdachlosen aus einem Zelt gekommen seien. Der Mann habe mehrmals in die Luft geschossen. Nach Zusammenziehen von mehreren Streifenwagen sperrte die Polizei den Gefahrenbereich zunächst ab und verständigte das Spezialeinsatzkommando (SEK). Da der Mann das Zelt nicht freiwillig verließ, führte das SEK schließlich gegen 17:00 Uhr den Zugriff durch und nahm den Mann in dem Zelt in Gewahrsam. Es handelt sich bei ihm um einen 48-jährigen Obdachlosen. Im weiteren Verlauf wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Im Zelt fanden die Polizeibeamten bei einer Durchsuchung unter anderem Schreckschussmunition. Verletzte gab es bei dem Einsatz nicht. Der 48-Jährige muss sich jetzt in einem Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4456551 OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de