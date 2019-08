Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 27.08.19, verletzt sich in Norderstedt, Garstedt, ein Vespa-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwer. Der 71-Jährige aus Norderstedt befuhr gegen 11:20 Uhr mit seiner Vespa die Glasmoorstraße in Richtung Poppenbütteler Straße. Vor einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte eine Leitplanke, fuhr einige Meter über den Grünstreifen und stürzte schließlich. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Vespa war noch fahrbereit. Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer durch seinen Fahrtrichtungsanzeiger abgelenkt, den er ausschalten wollte. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de