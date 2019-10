Deutsch-dänischer Bahnverkehr soll umweltfreundlicher werden Schleswig-Holstein und Dänemark wollen den gemeinsamen Bahnverkehr umweltfreundlicher machen. Dies bekräftigten die Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) und Benny Engelbrecht am Montag in Kiel. Sie wollen demnach die Elektrifizierung des Schienennetzes weiter vorantreiben und einen grenzüberschreit

St.-Pauli-Profi Buchtmann fällt länger aus Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss für längere Zeit ohne Christopher Buchtmann auskommen. Der 27 Jahre alte Mittelfeldakteur hat im Punktspiel am Sonntag beim 1. FC Heidenheim (0:1) einen Innenbandanriss im linken Knie erlitten. Dies ergab eine Untersuchung in einer Hamburger Klinik, teilte der K

Hamburg: Lieferwagen und Feuerwehr bleiben wegen Navi im Schlamm stecken Weil das Navi falsch programmiert war, endete die Fahrt eines Paketlieferdienstes in Hamburg-Rahlstedt im Morast. Auch die zu Hilfe geeilte Feuerwehr blieb im Schlamm stecken. Gegen 19.15 Uhr am Samstagabend war die Feuerwehr zum Glindkamp im Stadtteil Rahlstedt in Hamburg gerufen worden, wo sich ei

Schiffbauunternehmen fordern Abbau von Überkapazitäten Nach mehr als einem Jahrzehnt Preisverfall und Überkapazitäten pocht die globale Schiffbauindustrie auf politische Unterstützung im Kampf gegen Wettbewerbsverzerrungen. Die Rahmenbedingungen für den Schiffbausektor müssten überprüft werden, heißt es in der Abschlusserklärung eines Welt-Schiffbaugipf

Hamburg: Linksfraktionschefin Cansu Özdemir nach getwittertem PKK-Foto verurteilt Cansu Özdemir von der Partei die Linke wurde vom Amtsgericht Altona verurteilt, weil sie ein Foto einer in Deutschland verbotenen Organisation auf Twitter gepostet hatte. Die Co-Vorsitzende der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Cansu Özdemir, ist wegen des Verstoßes gegen das Vereinsg

Schleuse Zaaren im November vorübergehend in Betrieb Nach knapp einjähriger Bauzeit soll die Schleuse Zaaren an der Oberen-Havel-Wasserstraße bei Templin (Uckermark) am 7. November vorübergehend bis zum Monatsende in Betrieb genommen werden. Damit solle insbesondere der Sportschifffahrt die Möglichkeit gegeben werden, ihre Winterliegeplätze zu erreich

Günther unterstützt CDU-Gespräche mit Ramelows Linken Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther unterstützt die Bereitschaft des thüringischen CDU-Spitzenkandidaten Mike Mohring, ein Gesprächsangebot von Linken-Regierungschef Bodo Ramelow anzunehmen. Die CDU habe klare Parteitagsbeschlüsse, die Koalitionen jeder Art mit der Linkspartei aussc

Pilzsammler retten verunglückten Motorradfahrer Vollkommen unverhofft haben zwei Pilzsammler im Wald bei Jänickendorf (Landkreis Teltow-Fläming) einen verunglückten Motorradfahrer gerettet. Der 38-Jährige war am Sonntagmorgen mit seinem Geländemotorrad auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz gestürzt, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete.

Rot-Weiß Erfurt geht bei Union Fürstenwalde baden Egal, ob Rot-Weiß, 1. FFV, Black Dragons, Schwarz-Weiß oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Erfurt. 14.58 Uhr: 1. FFV Erfurt spielt unentschieden gegen Hohen Neuendorf Wie erwartet fand mit dem Gast aus Hohen Neue