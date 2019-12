Leonie von Hase aus Kiel ist Miss Schleswig-Holstein 2020 Die Kielerin Leonie von Hase ist die neue Miss Schleswig-Holstein. Die 35-Jährige, die einen Internet-Shop für Vintage-Kleidung betreibt, tritt im Februar 2020 bei der Wahl zur Miss Germany 2020 an, wie der Veranstalter, die Miss Germany Corporation (MGC) mit Sitz in Oldenburg, am Sonntag mitteilte.

Handball: Rune Dahmke verlängert bis 2022 bei Rekordmeister Kiel Kiel (dpa/lno) - Der THW Kiel hat den Vertrag mit Linksaußen Rune Dahmke vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Das gab der Handball-Rekordmeister vor dem Heimspiel gegen GWD Minden bekannt. "Ich bin Kieler, und ich bleibe Kieler", sagte der 26-jährige Flügelspieler: "Wir haben ei

Mehr als 1100 Teilnehmer beim 11. Nikolauslauf in Michendorf Mehr als 1100 Läuferinnen und Läufer in roten Mänteln und mit Zipfelmützen sind beim 11. Nikolauslauf in Michendorf (Potsdam-Mittelmark) an den Start gegangen. Das waren etwas mehr Menschen als im Vorjahr, wie Organisator Udo Grötzner am Sonntag berichtete. Die Teilnehmer in Nikolauskostümen konnten

Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen auf Landstraßen Bei Verkehrsunfällen auf Landstraßen in Südbrandenburg sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war am späten Freitagnachmittag der 30 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporter auf der Landstraße zwischen Koßdorf und Lönnewitz (Elbe-Elster) aus ungeklärter Urs

Ein Toter und acht Verletzte bei Unfällen am Wochenende Bei Verkehrsunfällen in Schleswig-Holstein sind am Wochenende acht Menschen schwer verletzt worden, ein 19 Jahre alter Beifahrer kam in Pinneberg ums Leben. Der ebenfalls 19 Jahre alte Fahrer des Autos kam nach Angaben der Polizei in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Schleswig-Holstein - Schwerer Unfall: 19-Jähriger tot, vier Teenager verletzt Pinneberg (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall in Pinneberg ist ein 19-Jähriger in der Nacht zum Sonntag ums Leben gekommen. Vier weitere Teenager wurden schwer verletzt, drei von ihnen lebensgefährlich, wie die Polizei in Schleswig-Holstein mitteilte. Ein 19 Jahre alter Autofahrer kam demnach in einer

Autofahrer gerät in Gegenverkehr und verletzt Frau schwer Eine Beifahrerin hat bei einem Unfall auf der Bundesstraße 76 schwere Verletzungen erlitten, als ein entgegenkommendes Auto ihren Wagen touchierte. Warum der mutmaßliche Unfallverursacher am Samstag zwischen Gettorf und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in den Gegenverkehr geriet, war zunäch

Osnabrück trotz Erfolg bescheiden: "Sieg noch keine Krönung" Bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hebt trotz der Erfolgsserie von zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage und den Erfolgen gegen die Topteams aus Stuttgart und Hamburg niemand ab. "Dieser Sieg ist für mich noch keine Krönung - das hieße ja, wir hätten schon etwas erreicht", sagte Offensivspieler

Cottbus: Nach Polzisten Skandal – Auf umkämpfter Mauer steht eine neue Parole Polizisten in Cottbus ließen das Kürzel einer rechtsextremen Gruppe auf einer Mauer bei Cottbus zurück, das Graffito wurde inzwischen übermalt. Doch nun prangt ein neuer Schriftzug an der Stelle. Auf der Mauer in Cottbus, die seit Ende November mit politischen Parolen beschmiert wird, ist erneut ein