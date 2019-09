Landtag vereinfacht Bauvorschriften Schleswig-Holsteins Landtag will neuen Schwung in den Wohnungsbau bringen. Dazu beschloss das Parlament am Donnerstag auf Initiative der Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP einstimmig ein Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung. Auch die Opposition stimmte dafür. Einfachere Regeln sollen d

Bundesverwaltungsgericht: Kennzeichnungspflicht für Polizisten ist rechtmäßig Leipzig (dpa) - Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten als rechtmäßig eingestuft. Die Pflicht zum Tragen eines Namensschildes oder einer Nummer greife zwar in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Beamten ein. Dieser Eingriff sei aber verfassungsgemäß, en

Tagebau Jänschwalde steht weiter still: Mitarbeiter geteilt Jänschwalde (dpa/bb)- Nach dem vorläufigen Stopp des Tagebaus Jänschwalde ist eine Mehrzahl der Mitarbeiter für den Sicherheitsbetrieb vor Ort im Einsatz. Das teilte eine Sprecherin des Tagebaubetreibers Leag am Donnerstag mit. Rund 200 Mitarbeiter arbeiteten derzeit in den sächsischen Tagebauen Noc

HSV-Coach Hecking: Kein Rache-Spiel gegen Regensburg Dieter Hecking will von einem "Rache-Spiel" gegen den SSV Jahn Regensburg nichts wissen. "Das ist ein sportlicher Wettkampf", sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky). "Es ist eine neue Saison, und es sind andere Voraussetzungen im Gegensatz

West-Nil-Virus bei Vogel in Hamburg nachgewiesen Das West-Nil-Virus (WNV) wurde erstmals bei einem Vogel in Hamburg festgestellt. Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte den Fund bei einer Heckenbraunelle im Bezirk Altona, wie die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) am Donnerstag mitteilte. Die Infektion wird durch Mücken übertra

"Wunderheilerinnen" bringen Frau in Hamburg um ihr Geld Zwei angebliche "Wunderheilerinnen" haben eine 59-jährige Frau um ihr Geld gebracht. Die Tatverdächtigen verwickelten die Frau im Hamburger Stadtteil Hausbruch zunächst in ein Gespräch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Hierbei hätten sie vorgegeben, bei der 59-Jährigen eine "schlechte" Aura

Live-Blog: Sport-News aus Hamburg zum FC St. Pauli, Hamburger SV & Co. Egal ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport. 15.45 Uhr: Hamburg Towers vor Duell gegen Baye

Pflanzenschutzmittel im Wein - Vermieter mit E 605 vergiftet: Neun Jahre Haft Lübeck (dpa) - Es sollte ein Denkzettel sein, doch der war tödlich: Aus Ärger über seinen Vermieter hat ein 23 Jahre alter Mann dem ungeliebten Hausbesitzer das Pflanzenschutzmittel E 605 in dessen Portwein gemischt. Der Vermieter trank davon und starb. Das Landgericht Lübeck verurteilte den geständ

Weltall: Interstellarer Komet fliegt durch unser Sonnensystem Er hat eine weite Reise hinter sich: Der Komet 2I/Borisov ist zu Besuch aus einem fremden Sonnensystem. Ein Amateurastronome auf der Krim entdeckte ihn mit einem selbstgebauten Teleskop. Was anfangs nur eine Vermutung war, ist nun bestätigt: Ein interstellarer Gast kreuzt durch unser Sonnensystem