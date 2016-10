POL-SE: Norderstedt, Glashütter Damm, Kirchenstraße, Breslauer Straße, Langer Kamp, E.-Howard-Weg / Fahrzeugaufbrüche

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Samstag, 20 Uhr bis Montag, 10 Uhr, sind in Norderstedt fünf Fahrzeuge aufgebrochen worden. Aus einem Nissan, einem Skoda, einem VW und einem BMW entwendeten die Täter die Navigationssysteme der Fahrzeuge. Aus einem Mercedes nahmen die Unbekannten eine Geldbörse mit. Die Diebe nahmen zusätzlich Wertgegenstände wie Sonnenbrillen an sich, die in den Fahrzeugen aufbewahrt wurden. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Aufbrüchen geben können. Etwaige Beobachtungen und Hinweise bitte unter 040/528060 an die Kriminalpolizei Norderstedt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de