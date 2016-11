POL-SE: Norderstedt, Glashütter Weg / Polizei erbittet Hinweise nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots) – In Norderstedt wurde in der Zeit von Donnerstag, den 10.11.16, 14.00 Uhr, bis heute Morgen, 05.15 Uhr, in einen Bungalow im Glashütter Weg eingebrochen. Entdeckt wurde dies durch einen Zeitungsausträger. Zur Tatzeit befanden sich keine Personen im Haus. Das Diebesgut ist noch nicht bekannt. Die Polizei konnte am Tatort aber eine Mistgabel auffinden, die dem Grundstücksbesitzer nicht gehört und offensichtlich als Einbruchswerkzeug diente. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Wer hat die Tat oder eventuelle Vorbereitungen beobachtet? Wem wurde möglicherweise eine Mistgabel gestohlen? Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de