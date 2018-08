Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Montag (20.08.2018) auf Dienstag (21.08.2018) haben unbekannte Täter in der Ulzburger Straße in Norderstedt im Bereich Hausnummer 330 bis 440 sowie im Erlengang mindestens 23 Pkw zerkratzt. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder auffällige Personen in dem Zeitraum in dem Bereich bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040-52806-0 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de