Bad Segeberg (ots) – Heute kam es in Norderstedt, Harksheide, gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in die Zulassungsstelle in der Oststraße. Die Täter hinterließen auf der Suche nach Beute einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Entwendet wurde aber nichts. Die Polizei fahndete umgehend nach der Alarmauslösung mit mehreren Streife, einem Diensthund und Hubschrauber der Bundespolizei nach den Tätern. Die Täter flüchteten vermutlich über die Schleswig-Holstein-Straße/ Harckesheyde. Die Fahndung nach ihnen verlief aber erfolglos. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de