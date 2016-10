POL-SE: Norderstedt-Henstedt-Ulzburg / Polizei erbittet Hinweise nach Autoaufbrüchen

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Montag, den 03.10.16, 15.30 Uhr, bis zum Dienstag, 16.30 Uhr, kam es in Norderstedt und Henstedt-Ulzburg zu mindestens sechs Pkw-Aufbrüchen. In Henstedt-Ulzburg waren die betroffenen Pkw in der Logentwiete und in der Schweriner Straße abgestellt. In Norderstedt standen die Autos in der Engentwiete, der Königsberger Straße und im Schmiedegang. Entwendet wurden unter anderem Airbags, ein Navigationsgerät, Seitenspiegel und Beleuchtungseinheiten. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de