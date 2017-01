POL-SE: Norderstedt, Henstedt-Ulzburg / Polizei erbittet Hinweise nach vier Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 19.01.17, kam es in Norderstedt zu drei und in Henstedt-Ulzburg zu einem Einbruch. In der Zeit von 16.15 bis 20.00 Uhr wurde in Henstedt-Ulzburg ein Einfamilienhaus im Alten Postweg aufgebrochen. Hier wurde Schmuck entwendet. In Norderstedt wurde zwischen 07.00 und 12.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Ochsenzoll“ und in eine Doppelhaushälfte in der Glasmoorstraße eingebrochen. Gestohlen wurden mindestens eine Spiegelreflexkamera und Schmuck. Zwischen 08.30 und 18.00 Uhr verschafften sich Einbrecher zudem Zutritt in eine Doppelhaushälfte im Heidehofring. Das Stehlgut steht hier noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de