POL-SE: Norderstedt, Hökertwiete / Polizei erbittet Hinweise nach Pkw-Diebstahl in Norderstedt

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Mittwochabend, den 19.10.2016, 19.00, bis Donnerstag, den 20.10.2016, 07.30 Uhr, wurde in Norderstedt ein schwarzer Renault Clio entwendet, der in der Hökertwiete auf dem Grundstück einer Werkstatt zum Verkauf stand. Der Schaden liegt bei 17.000 Euro. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de