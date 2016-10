POL-SE: Norderstedt, Kabels Stieg / Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Carportbrand

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Norderstedt im Kabels Stieg zu einem Carportbrand gekommen, wodurch drei Fahrzeuge beschädigt worden sind. Gegen 1.20 Uhr bemerkten Anwohner, dass ein Carport brannte und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannten zwei zusammenhängende Carports in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte zu dem Zeitpunkt bereits auf einen direkt angrenzenden Carport übergegriffen. Nach einer Stunde, gegen 2.20 Uhr, hatte die Feuerwehr das Feuer zum größten Teil abgelöscht. Die drei Fahrzeuge, die in den Carports standen, wurden durch das Feuer beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Fahrzeugen und an den Carports ist noch unbekannt. Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei Norderstedt die Ermittlungen übernommen. Zeugen, insbesondere Passanten und Verkehrsteilnehmer, die sich zum besagten Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe zu dem Brandort befunden haben, werden gebeten, etwaige Beobachtungen oder sonstige Auffälligkeiten unter 040/528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de