POL-SE: Norderstedt – Keine Veranstaltung im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots) – Seit dem gestrigen Abend kursieren Gerüchte über eine Wahlkampfveranstaltung des türkischen Außenministers, Mevlüt Cavusoglu, in einem Festsaal im Norderstedter Stadtgebiet am heutigen Abend. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge findet in dem in Rede stehenden Festsaal im Mühlenweg heute keine Veranstaltung statt. Schlussendlich liegen der Polizei darüber hinaus keine weiteren Hinweise auf eine derartige Veranstaltung im Stadtgebiet vor. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

