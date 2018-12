Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Donnerstagabend (06.12.2018) ist es im Bereich der Ochsenzoller Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Als eine 13-Jährige gegen 18 Uhr die Straße überquerte, wurde sie von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten das Mädchen in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Kiel ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Das Fahrzeug der 54-jährigen Fahrerin des Unfallfahrzeugs aus Niedersachen wurde hierzu sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norderstedt unter 040-528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de