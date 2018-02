Bad Segeberg (ots) – In dem Zeitraum von Montag bis Dienstag sind in Norderstedt zwei Wohnmobile entwendet worden. Die erste Tat ereignete sich am Montag zwischen 07:45 – 18:15 Uhr in der Straße Schilfgrund. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein Wohnmobil der Marke Fiat, Typ „Capron“, welches in einer dortigen Parkbucht abgestellt war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein teilintegriertes Wohnmobil in weiß mit braunen und goldenen Streifen. Das Wohnmobil ist am Heck mit einem Fahrradträger (für vier Fahrräder) und einer Anhängerkupplung versehen. Auf dem Dach befindet sich eine SAT-Anlage für den Fernsehempfang. Die Innenausstattung / Polster sind in hellbeige. Das Wohnmobil hat einen Wert von ca. 65.000,- EUR Zu der Tat im Schilfgrund liegt Foto des Wohnmobils vor (braune und goldene Streifen). Die zweite Tat fand am Dienstag zwischen 07:00 – 14:50 Uhr im Friedrichsgaber Weg statt. Auch hier entwendeten die Täter ein Wohnmobil der Marke Fiat, Typ „FI-2007/46“. Das Wohnmobil stand auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 41. Bei dem Fahrzeug handelt es sich ebenfalls um ein teilintegriertes Wohnmobil in silbern mit grünen Streifen. Am Heck hat das Wohnmobil einen Fahrradträger für zwei Fahrräder. Unter dem Fahrradträger befindet sich eine Delle. Auffällig ist eine unter der rechten Fahrzeugseite angebrachte Markisenhalterung. Unter dem Fahrzeug befinden sich zwei Metallhalterungen und kleine Schwenkarme, die ausgeklappt werden können und auf denen die Stützen der Markise abgestellt werden. Die Innenausstattung / Polsterung ist beige. Die Sitze verfügen über weinrote Kopfstützen. Das Wohnmobil hat einen Wert von ca. 48.000,- EUR. Zu der Tat im Friedrichsgaber Weg liegen zwei Lichtbilder vor (grüne Streifen). Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder wer eventuell Angaben zu dem Verbleib der Wohnmobile machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 040 / 52806-0 mit der Polizei in Norderstedt in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de