POL-SE: Norderstedt, Kringelkrugweg / Polizei erbittet Hinweise nach versuchtem Einbruch

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstagabend, den 01.11.16, kam es in Norderstedt zu einem versuchtem Einbruch in eine Doppelhaushälfte im Kringelkrugweg. Der oder die Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus zu verschaffen und lösten dabei um 19.26 Uhr die Alarmanlage aus. Aufgrund der Alarmauslösung wurde der Einbruch offensichtlich abgebrochen. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgebommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de