Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend sind die Beamten des Polizeirevier Norderstedts wegen eines Ladendiebs zu einem Baumarkt in der Niendorfer Straße gerufen worden. Ein 31-jähriger Hamburger fiel den Angestellten im Baumarkt auf, da er immer wieder durch die verschiedenen Sortimente ging und von dort diverse Waren mitnahm, ohne diese in seinen Einkaufswagen zu legen. Letztendlich ließ der Hamburger auch seinen Einkaufswagen, der mit einigen anderen Waren befüllt war, zurück und verließ den Baumarkt, ohne etwas zu kaufen. Bei der Überprüfung der Person und des mitgeführten Rucksacks stellte sich dann heraus, dass er diverses Werkzeug und Zubehör im Wert von ca. 700,- EUR gestohlen hatte. Des Weiteren führte der 31-jährige ein Cuttermesser und einen Seitenschneider bei der Tat mit sich, um die Verpackungen der Werkzeuge öffnen zu können. Da er nach eigenen Angaben auch sein Lebensunterhalt damit bestritt, die geklauten Waren wieder zu verkaufen, durchsuchten die Beamten im Anschluss an die Anzeigenaufnahme auch die Wohnung des Mannes nach weiteren möglichem Stehlgut. Auch hier hatten die Kollegen Erfolg und fanden in der Wohnung diverse gestohlene Werkzeuge. Ob der Beschuldigte auch für weitere Taten in Baumärkten in Hamburg verantwortlich ist, wird derzeit noch geklärt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de