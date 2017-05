POL-SE: Norderstedt, Langenharmer Weg / Polizei nimmt zwei Leergut-Diebe vorläufig fest

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 21.05.17, konnte die Polizei in Norderstedt zwei Leergut-Diebe vorläufig festnehmen. Die beiden Männer wurden von Zeugen dabei beobachtet, wie sie gegen 20.30 Uhr Leergut von einem Gelände eines Getränkehandels im Langenharmer Weg in einen Transporter verluden. Hierzu waren sie über einen dortigen Zaun geklettert. Die Zeugen meldete dies der Polizei. Diese konnte einen 33-Jährigen aus Hamburg noch am Tatort antreffen und vorläufig festnehmen. Rund 250 Pfandflaschen befanden sich bereits im Fahrzeug, rund 600 Flaschen waren schon zum Abtransport in Plastiksäcken auf dem Betriebsgelände bereitgestellt. Der zweite Tatverdächtige flüchtete, konnte aber im Rahmen einer Fahndung in der Schleswig-Holstein-Straße gesichtet und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich bei ihm um einen 32-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern. Beide wurden zunächst zur Polizeidienststelle verbracht. Nach den polizeilichen Erstmaßnahmen wurden sie mangels Haftgründen wieder entlassen. Sie müssen sich jetzt in einem Strafverfahren für ihre Tat verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de