POL-SE: Norderstedt, Langenharmer Weg und An’n Slagboom / Einbrüche in Gewerbeobjekte

Bad Segeberg (ots) – In den letzten Tagen ist es zu zwei Einbrüchen in Gewerbeobjekte in Norderstedt gekommen, infolgedessen die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. In der Zeit von Freitagabend, 23 Uhr, bis Montagfrüh, 3.45 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in einen Bürokomplex eines Gewerbeobjekts im Langenharmer Weg ein. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie diverse Schubladen, brachen einen Tresor auf und nahmen Bargeld in bisher unbekannter Höhe an sich. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro. In einem Gewerbeobjekt in der Straße An’n Slagboom wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 1 Uhr Einbruchalarm ausgelöst. Die alarmierten Polizisten stellten vor Ort eine aufgehebelte Eingangstür eines Gebäudekomplexes fest. Die Absuche des Gebäudes mit einem Polizeihund verlief erfolglos, da die Täter bereits das Gebäude verlassen hatten. Bisher konnte noch kein Diebesgut festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf circa 750 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040/528060 um Hinweise aus der Bevölkerung. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de