POL-SE: Norderstedt, Marommer Staße / Hund überfahren – Polizei bittet um Zeugenhinweis

Bad Segeberg (ots) – Bereits am Freitag, 18.11.16, ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Hund überfahren wurde. Aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstandes sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 18 Uhr ging ein 46- jähriger Mann aus Norderstedt in der Marommer Straße spazieren. An der Überquerungshilfe in Höhe der Marommer Straße 3 wollte der Mann mit seinem Hund die Straße überqueren. Hierbei wurde sein Jack Russel Tibet Terrier Mischling von einem Fahrzeug tödlich erfasst. Der Fahrer des möglicherweise dunkelblauen Vans setzte seine Fahrt fort. Den Unfall sollen mehrere Personen beobachtet haben. Die Polizei Norderstedt-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Personen, die den Unfall gesehen haben, sich unter 040/5353620 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de