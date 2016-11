POL-SE: Norderstedt, Meyertwiete und Hans-Scharoun-Weg / Polizei bittet um Hinweise nach zwei Wohnungseinbrüchen

Bad Segeberg (ots) – Am Montag ist es in Norderstedt tagsüber zu zwei Einbrüchen in Wohnungen gekommen. In der Zeit von 6.45 bis 18.15 Uhr drangen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Meyertwiete ein und durchwühlten die Wohnräume. Diebesgut ist bisher nicht bekannt. Gegen 21.15 Uhr meldete ein Anwohner einen Einbruch im Hans-Scharoun-Weg. Hier drangen die Einbrecher in der Zeit von 9.30 bis 21 Uhr in eine Wohnung eines Reihenhauses ein und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040/528060 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de