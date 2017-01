POL-SE: Norderstedt, Mittelstraße / Raubüberfall auf Hotel

Bad Segeberg (ots) – Mittelstraße / Raubüberfall auf Hotel In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es zu einem Überfall auf ein Hotel in der Mittelstraße gekommen, bei dem ein Portier von zwei Tätern bedroht worden ist. Gegen 2.30 Uhr betraten zwei Männer das Hotel, begaben sich zum Rezeptionstresen und bedrohten den 27-jährigen Nachtportier mit einem Messer. Die beiden Unbekannten ließen sich die Hotelkasse öffnen und entnahmen hieraus einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend musste der Angestellte einen Tresor öffnen, aus dem die Räuber Bargeld in unbekannter Höhe entwendeten. Danach flüchteten beide Personen aus dem Hotel. Der Portier blieb bei dem Überfall unverletzt. Die beiden ungefähr 25 Jahre alten Täter sprachen mit dem Hotelangestellten in deutscher Sprache mit einem osteuropäischen Akzent. Einer der beiden soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß gewesen sein. Er war während des Überfalls unvermummt. Sein 1,85 bis 1,90 Meter großer Mittäter war dunkel gekleidet und trug während der Tatausübung ein dunkles Tuch vor dem Gesicht. Die Polizei in Norderstedt leitete umgehend eine Fahndung nach dem Täterduo ein. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 040/ 528060 um Hinweise aus der Bevölkerung. Bereits am Mittwoch, den 25.1.17 war es zu einem Überfall auf das betroffene Hotel gekommen. Die Kriminalpolizei prüft, ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Überfällen besteht. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de