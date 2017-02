POL-SE: Norderstedt, Mittelstraße / Raubüberfall auf Spielhalle

Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es im Bereich der Mittelstraße in Norderstedt zu einem schweren Raubüberfall auf eine Spielhalle gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwei unbekannte Personen betraten gegen 20.45 Uhr die Spielhalle am „Glashütter Markt“ über einen Hintereingang, bedrohten eine 76-jährige, männliche Spielhallenaufsicht mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nach dem Überfall verließen sie das Gebäude wieder über den Hintereingang und flüchteten. Das Täterduo erbeutete einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit Streifenwagen aus Hamburg, Quickborn und Henstedt-Ulzburg ein, welche jedoch erfolglos verblieb. Gesucht werden zwei 1,80 Meter große, schlanke Männer, von denen ein Täter ein schwarzes Basecap, einen schwarzen Schal, eine blaue Jeans und einen hellen Pullover trug. Sein mit einer schwarzen Sturmhaube vermummter Mittäter war mit einer blauen Sweatjacke und einer schwarzen Jeans bekleidet. Die Spielhallenaufsicht blieb bei dem Überfall unverletzt. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter 040/528060 zu melden. Wer hat die beiden Täter vor oder nach dem Überfall in der Nähe des Hintereingangs beobachtet? Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

